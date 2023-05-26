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عطل تقني يربك "الخطوط البريطانية"

عطل تقني يربك "الخطوط البريطانية"
26 مايو 2023 07:39

تقدمت الخطوط الجوية البريطانية باعتذار بعد أن تسببت مشكلة تقنية في إلغاء الرحلات الداخلية والأوروبية يوم الخميس.

وذكرت وكالة"بي إيه ميديا البريطانية" أنه تم إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية للخطوط الجوية البريطانية تغادر مطار هيثرو يوم الخميس مع حث شركة الطيران الركاب على التحقق من موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار يوم الجمعة.

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وكان قد تم إلغاء أو تأجيل أكثر من 20 رحلة حتى الآن، كان من المفترض أن تهبط في مطار هيثرو يوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية البريطانية قبيل الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس "نحن نعلم بوجود مشكلة فنية، ونعمل بجد لحلها".

المصدر: وكالات
بريطانيا
مطار هيثرو
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