بايدن يشيد بمهارات القيادة لدى مرشحه لرئاسة هيئة الأركان المشتركة

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمهارات التي يتمتع بها قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو. براون في القيادة، معلناً رسمياً ترشيحه ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وقال بايدن في البيت الأبيض أمس الخميس "لقد كوَّن الجنرال براون سمعة طيبة وسط القوة بوصفه قائداً شديد التأثير، شخصاً يخلق بيئة من العمل الجماعي والثقة".

وكشف مسؤولون يوم الأربعاء عن اختيار بايدن لبراون مرشحاً لرئاسة هيئة الأركان المشتركة خلفاً للجنرال المنتهية ولايته مارك ميلي.

وحث بايدن مجلس الشيوخ على الموافقة على مرشحه. ولم يتضح بعد الجدول الزمني لعملية الموافقة على ما يبدو.