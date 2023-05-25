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ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر

ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
26 مايو 2023 01:03

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات وتجار البشر في منطقة الساحل الغربي.
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في بيان: «تفيد وزارة الدفاع بأن طيراننا الوطني نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجّهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي».
وأضاف أن «الضربات كانت ناجحة حققت أهدافها المرجوة».
ونقل حمودة عن الوزارة تأكيدها على «تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وبقية مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني».
وبحسب البيان نفسه، دعت وزارة الدفاع «جميع الليبيين للتعاون التام مع القوات العسكرية في العمليات، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها».

ليبيا
الجيش الليبي
الحكومة الليبية
حكومة الوحدة الوطنية
تهريب المخدرات
تهريب البشر
مكافحة التهريب
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