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زلزال يضرب محافظة ملاطية في تركيا

زلزال
26 مايو 2023 00:02

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوبي تركيا مساء الخميس.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية الحكومية للأنباء، نقلاً عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن الزلزال وقع الساعة 18:02 اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.
وأوضح بيان، صادر عن الهيئة، أن عمق الزلزال، الذي وقع في قضاء بوتورجة، بلغ 6.96 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
وشهدت تركيا في فبراير الماضي زلزالين مدمرين، أسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتدمير عشرات آلاف المباني السكنية والبنى التحتية. كما طال الزلزالان مناطق من سوريا، وخلفا آلاف القتلى وخسائر مادية كبيرة.

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المصدر: وكالات
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