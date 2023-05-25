اليونان.. رئيس وزراء بالوكالة بانتظار انتخابات جديدة

تولى قاضٍ يوناني رفيع منصب رئيس الوزراء بالوكالة، اليوم الخميس، بانتظار إجراء انتخابات جديدة مرتقبة الشهر المقبل بعد تصويت الأحد لم يفض إلى غالبية مطلقة.

وأدى يوانيس سارماس، وهو رئيس ديوان المحاسبة المعني بالتدقيق في المالية العامة، اليمين رئيساً لحكومة تصريف أعمال مهمّتها الدعوة للانتخابات المقبلة.

والبرلمان مدعو للانعقاد الأحد، ولحل نفسه الاثنين، مع الإعلان رسمياً عن الانتخابات الجديدة.

ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى انتخابات مبكرة جديدة في 25 يونيو المقبل بعد أن حقق حزبه الأحد أكبر فوز انتخابي له منذ سنوات، لكن النتائج بيّنت أنه يحتاج إلى خمسة مقاعد إضافية ليتمكن من تشكيل حكومة منفرداً.

ورفض رئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس الذي فاز حزبه سيريزا بـ 71 مقعداً مقابل 146 لميتسوتاكيس، تشكيل ائتلاف وتعهد بقيادة حزبه في المعركة الانتخابية المقبلة.

وأشارت كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيسة اليونانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى عدم استعداد أي من الأحزاب الثلاثة التي تصدّرت انتخابات الأحد لتشكيل حكومة ائتلافية.

ينص النظام الانتخابي الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ في الاستحقاق المقبل، على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعداً تعطيه غالبية مستقرة، ما من شأنه أن يسهل المهمة على ميتسوتاكيس لنيل 151 مقعداً على الأقل من أصل 300 يتألف منها البرلمان.

بناء على نتائج انتخابات الأحد، يبدو مضموناً فوز حزب «الديمقراطية الجديدة»، بزعامة ميتسوتاكيس بالغالبية المطلقة في الاستحقاق المقبل.

وميتسوتاكيس في السلطة منذ أربع سنوات، وقاد البلاد خلال جائحة كوفيد-19.