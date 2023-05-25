السعودية والعراق تتفقان على استمرار التعاون لمواجهة التطرف والإرهاب

الرياض (الاتحاد)

اتفقت المملكة العربية السعودية والعراق على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب، مؤكدين على أهمية تأمين الحدود بين البلدين. وأعلن البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي عقدت في الرياض أمس أن «الجانبين اتفقا على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم، ودعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف». وأكد البيان على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين. واتفق الجانبان «على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين». كما أكدا على «استمرار التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية والجوية والبحرية وإجراءات السفر ونقل البضائع بين البلدين، حيث تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر الناقلات الجوية السعودية الوطنية».