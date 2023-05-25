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مصر تشدد على أهمية الدور العربي في حل أزمة سوريا

مصر تشدد على أهمية الدور العربي في حل أزمة سوريا
26 مايو 2023 01:03

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية الممتدة والتي لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن امتداد آثارها في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع  الوزير شكري، أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في جنيف، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد. 
وقال  المُتحدث، في بيان صحافي، إن «اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254». ووفق المتحدث، أشار  الوزير شكري إلى الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

الأزمة السورية
مصر
سوريا
سامح شكري
جير بيدرسون
الأمم المتحدة
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