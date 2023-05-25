أرمينيا: باكو ويريفان تتجهان نحو تطبيع العلاقات

موسكو(وكالات)

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراضي إحداهما الأخرى، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات.

وقال باشينيان أمس، في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو: «اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدماً جيداً نحو تسوية علاقاتنا»، حسبما أفادت قناة سبوتنيك الروسية.

وأشار باشينيان في هذا السياق إلى مسألة حقوق وأمن سكان إقليم ناجورنو قره باغ في إطار الآلية الدولية. وتابع: «آمل أن يبدأ حوار طبيعي وبناء بين باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) خلال وقت قصير».

وأعلن باشينيان عن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز، مضيفاً: «أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع خطوط النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة، ونحن مستعدون لفتح اتصالات إقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبر هذه المنطقة».

وأشار إلى أنه يقصد وسائل النقل والاتصالات الاقتصادية التي نصت عليها البيانات الثلاثية لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.