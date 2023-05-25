الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أرمينيا: باكو ويريفان تتجهان نحو تطبيع العلاقات

أرمينيا: باكو ويريفان تتجهان نحو تطبيع العلاقات
26 مايو 2023 01:03

موسكو(وكالات)

أخبار ذات صلة
المرر يحضر حفل سفارة أذربيجان بيومها الوطني
بوتين يقترح إنشاء وكالة تصنيف ائتماني أوراسية

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن يريفان وباكو اتفقتا على الاعتراف بوحدة أراضي إحداهما الأخرى، وأنهما في طريقهما إلى تطبيع العلاقات. 
وقال باشينيان أمس، في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو: «اتفقت أرمينيا وأذربيجان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما، وعلى هذا الأساس نحقق تقدماً جيداً نحو تسوية علاقاتنا»، حسبما أفادت قناة سبوتنيك الروسية.
وأشار باشينيان في هذا السياق إلى مسألة حقوق وأمن سكان إقليم ناجورنو قره باغ في إطار الآلية الدولية. وتابع: «آمل أن يبدأ حوار طبيعي وبناء بين باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم قره باغ) خلال وقت قصير». 
وأعلن باشينيان عن استعداد يريفان لفتح الاتصالات في جنوب القوقاز، مضيفاً: «أود أن أؤكد استعداد جمهورية أرمينيا لفتح جميع خطوط النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة، ونحن مستعدون لفتح اتصالات إقليمية في إطار سيادة وسلطة الدول التي تمر عبر هذه المنطقة». 
وأشار إلى أنه يقصد وسائل النقل والاتصالات الاقتصادية التي نصت عليها البيانات الثلاثية لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.

نيكول باشينيان
فلاديمير بوتين
أرمينيا
أذربيجان
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©