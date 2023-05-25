رئيس أركان الجيش الأميركي يدلي ببيان بشأن أزمة أوكرانيا

أدلى الجنرال مارك مايلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وأعلن الجنرال مايلي أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر القوات الروسية في أي وقت قريب.

وتؤكد تصريحاته توقعات عن إطالة أمد الأزمة في غياب مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال مايلي للصحفيين، في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، «لن تكسب روسيا عسكريا» هذه الأزمة. وجاءت تصريحاته في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأوضح ميلي أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا «لا يمكن تحقيقها عسكريا، لن تتحقق».

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي أنه، في الوقت نفسه، سيكون استعادة أوكرانيا السيطرة على كامل أراضيها مستبعدا «في المدى القريب».

وأكد «في مرحلة ما، سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية».

قادت الولايات المتحدة الضغط من أجل دعم دولي لأوكرانيا، وسارعت إلى تشكيل تحالف لدعم كييف بعد بدء الأزمة في فبراير 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

في المجموع، قدم داعمو أوكرانيا نحو 65 مليار دولار أميركي من المساعدات العسكرية، على ما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن واشنطن ستوافق على تزويد أوكرانيا بطائرات «إف-16» متطورة وتخلت عن معارضتها لذلك.