رئيس بيلاروسيا يدلي بتصريح بشأن أسلحة نووية

أدلى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن نقل أسلحة نووية إلى بلاده.

وأعلن لوكاشنكو أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية الى بلاده.

لكن لوكاشنكو، الذي زار العاصمة الروسية موسكو اليوم للمشاركة في قمة إقليمية، لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها وصلت فعلا إلى بلاده.

وأضاف «ربما، سأعود وأرى»، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه، أمس الأربعاء، بأنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة.

وقال لوكاشنكو، ردا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة «تلغرام» غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن «نقل الأسلحة النووي بدأ».

من جهتها، لم تدل موسكو بأي تعليق حتى الآن.

يأتي هذا التصريح للرئيس البيلاروسي ترجمة لقرار سابق أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس الماضي.

كان بوتين أعلن، في 25 مارس الماضي، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروسيا. وقال بوتين، آنذاك، إن موسكو أبرمت اتفاقاً مع مينسك لنشر تلك الأسلحة في بيلاروسيا، مضيفا أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية.