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سائق يهاجم بسيارته مقر رئيس الوزراء في لندن

الشرطة تحرس السيارة بعد اصطدامها ببوابات مقر رئيس الوزراء في لندن
25 مايو 2023 20:18

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لـ"داوننج ستريت" حيث مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأضافت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أنه جرى إلقاء القبض على السائق.
وقد أغلقت الشرطة المكان وأضافت "أوقف أفراد مسلحون من الشرطة الرجل المشتبه به في مكان الحادث".
وقالت تقارير صحفية إن رئيس الوزراء سوناك كان في مقر إقامته عندما وقع الحادث وغادر بعد ذلك بقليل.
يبعد "داونينج ستريت" مسافة قصيرة سيرا عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.
في 2017، صدم رجل بسيارته مشاة على رصيف قرب البرلمان موديا بأربعة أشخاص.
ثم صدم السيارة بالسياج المحيط بالبرلمان وركض إلى حرم البرلمان حيث قتل عنصرا من الشرطة طعنا قبل لأن يقتل برصاص شرطي مسلح.

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المصدر: وكالات
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داونينج ستريت
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