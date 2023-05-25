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كوريا الجنوبية وأميركا تجريان أكبر مناورات بالذخيرة الحية

دبابات وطائرات مسيرة خلال التدريبات
25 مايو 2023 19:05

بدأت القوات الكورية الجنوبية والأميركية، اليوم الخميس، أكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق لمحاكاة «هجوم واسع النطاق» من كوريا الشمالية، حسبما قالت وزارة الدفاع في العاصمة سيؤول.
وأضافت الوزارة أن ما يقارب 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر خمسة أيام وانطلقت في «بوتشون» القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع «هاوتزر» وطائرات مقاتلة.

وتابعت الوزارة، في إفادة صحفية، أن «التدريبات أظهرت قدرة جيشنا واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية».
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية.

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وأشار المحللون إلى أن القمر الصناعي سيحسن قدرة المراقبة لكوريا الشمالية.
وسبق أن أجرت القوات الأميركية ونظيرتها من كوريا الجنوبية مناورات مختلفة في الأشهر الماضية، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية.
وأبدت بيونجيانج غضبها تجاه التدريبات التي تعتبرها استعداداً من قبل الدولتين لغزوها.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
أميركا
مناورات عسكرية
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