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بوتين يقترح إنشاء وكالة تصنيف ائتماني أوراسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
25 مايو 2023 18:31

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنشاء وكالة تصنيف أوراسية تابعة للاتحاد الأوراسي.
وأضاف بوتين، خلال قمة قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن إنشاء وكالة تصنيف أوراسية يضمن توافر أدوات تقييم مناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وبحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قال بوتين "سيكون من المفيد إنشاء وكالة تصنيف أوراسية، والتي من شأنها أن تضمن توافر أدوات التقييم المناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة الاتحاد".
وأضاف بوتين، وفقا للوكالة "لكن المطلوب هنا، بالطبع، مبادئ رئيسة ومعايير صارمة وقدرة على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد من موضوعية التقييم، وهنا تكمن الفائدة الحقيقي. فإذا لم يتوفر ذلك، فلا جدوى من الفكرة".
وتختتم قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التى بدأتها أمس الأربعاء برئاسة الرئيس بوتين، أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو.

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المصدر: د ب أ
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وكالة تصنيف
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الاتحاد الأوراسي
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