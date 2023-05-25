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وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026

وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
25 مايو 2023 12:54

 قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشينج للنواب اليوم الخميس، إن بلاده سوف تحصل على شحنة من 66 مقاتلة طراز إف16- في فايبر بحلول 2026 من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن سلاح الجو الأميركي أعلن، أمس الأربعاء، عن أن المجموعة الأولى من المقاتلات المتقدمة المقرر أن تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتايوان سوف تغادر المصنع في الربع الثالث من 2024 بدلاً من الربع الأخير من 2023 مثلما كان مقرراً في البداية.

وتعمل تايوان حالياً على تحديث أسطولها المؤلف من 141 مقاتلة من إف16- ايه/بي إلى طرازات إف16- في بلوك 20.

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ولدى الـ66 مقاتلة طراز إف16- في بلوك 70 التي اشترتها تايوان مقابل 8 مليارات دولار، إلكترونيات طيران أكثر تقدماً ورادار للسيطرة على الإطلاق يفوق طراز بلوك 20.

وقال تشيو للنواب: إن التأخير يرجع في الأساس إلى المشكلات التي واجهها الجانب الأميركي في مراجعة وتحسين برامج التحكم في الطيران. وأكد أنه «لا توجد مشكلة» في تسليم جميع الوحدات البالغ عددها 66 وحدة في 2026.

المصدر: د ب أ
تايوان
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