حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني

يكافح رجال الإطفاء حريقاً هائلاً في مبنى كبير متعدد الطوابق بوسط سيدني فيما طوقت خدمات الطوارئ المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق المشتعل في مبنى قريب من محطة سكك حديد سيدني المركزية، كما اشتعلت النيران في سيارة كانت متوقفة قرب المكان.

وقالت عضو البرلمان تانيا بليبرسك في بيان على تويتر "هناك حريق مروع في سوري هيلز بدائرتي الانتخابية. برجاء المحافظة على سلامتكم واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

وقالت هيئة سكك حديد نيو ساوث ويلز، في بيان محدث لها، إنه تم تعليق خدمات القطارات الخفيفة حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز إنه لا توجد تقارير الآن عن حدوث إصابات.

وأظهرت لقطات التلفزيون أن ألسنة اللهب امتدت أيضا إلى شرفة مبنى قريب.

ولم تستجب خدمة الإطفاء لطلب بالحصول على تعقيب. ورفض متحدث باسم خدمة إسعاف نيو ساوث ويلز التعليق.



