قناة السويس تنجح في تعويم السفينة الجانحة

نجحت هيئة قناة السويس المصرية في إعادة تعويم سفينة كبيرة عطلت حركة الملاحة في القناة بعد ساعة و16 دقيقة من جنوحها، حسبما قالت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز) اليوم الخميس.

وذكرت الشركة أن السفينة شين هاي تونغ23 هي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 مترا.

وأعلنت شركة "ليث ايجينسيز" للخدمات الملاحية في تغريدة، اليوم الخميس، عن نجاح جهود تعويم سفينة ترفع علم هونج كونج، كانت جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس عند 159 كيلومتراً في وقت مبكر صباح اليوم. وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق إن السفينة جنحت وتركت خلفها أربع سفن من قافلة سابقة بالإضافة إلى مجموعات أخرى من السفن.