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جنوح سفينة في قناة السويس.. ومحاولات لتعويمها

أرشيفية
25 مايو 2023 07:40

قال وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل.
وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.
ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.
وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر "جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 0400"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس فى حوالي الساعة 0600".

 

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المصدر: وكالات
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