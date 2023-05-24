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بريكست سبب تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا

علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
25 مايو 2023 01:22

أفاد بحث، أجرته كلية لندن للاقتصاد، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مسؤول عن نسبة الثلث من تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة منذ عام 2019، وهو ما يقوض جهود الحكومة لإظهار أن الخروج من الاتحاد قد أفاد بريطانيا.
ونقلت وسائل إعلام، عن خبراء اقتصاد بمركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن، القول إن عمليات التفتيش التنظيمية والصحية وغيرها من عمليات التفتيش الحدودية أضافت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8,7 مليار دولار أميركي) إلى إجمالي فواتير البقالة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى مارس 2023، بواقع 250 جنيه إسترليني على كل أسرة.
وأوضح الاقتصاديون أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25% خلال هذه الفترة، بدلا من مكسب بنسبة 17% كان من المتوقع تحقيقه حال بقيت بريطانيا ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
تأتي نتائج البحث وسط علامات على أن التضخم أصبح ثابتا وأن أزمة تكلفة المعيشة صارت الآن مشكلة محلية. 

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المصدر: د ب أ
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التضخم
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