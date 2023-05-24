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خلل فني يؤجل إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي

الصاروخ الفضائي الكوري الجنوبي على منصة الإطلاق
25 مايو 2023 01:18

قررت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، الأربعاء، تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي "نوري" بسبب خلل فني تم اكتشافه أثناء الاستعدادات النهائية.
وقال أوه تيه-سيوك، نائب وزير العلوم في مؤتمر صحفي بمركز "نارو" للفضاء في "كوهيونج "أثناء التحكم في صمام الهليوم، وجد مهندسو الطيران مشكلة في الاتصالات بين كمبيوتر التحكم في الإطلاق وكمبيوتر التحكم في منصة الإطلاق".
وأضاف "الصمام على ما يرام، ولكن سلامة النظام ستكون مهمة عندما يتحول إلى وضع التشغيل التلقائي. لذلك، لم يكن هناك مفر من إلغاء عملية الإطلاق المجدولة".
وقد اكتشف المهندسون المشكلة قبل أن يبدأوا في حقن الوقود والعامل المؤكسد في الصاروخ البالغ وزنه 200 طن قبل موعد الإطلاق الذي كان مقررا له الساعة 6:24 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وقررت اللجنة المنوطة بعملية الإطلاق تأجيل الجدول الزمني للإطلاق. وستحدد اللجنة ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستمضي قدما في الإطلاق الخميس.
وقالت الوزارة إن الصاروخ سيظل منصوبا في منصة الإطلاق حتى اتخاذ القرار المقبل. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إطلاق الصاروخ "نوري" بسبب مشاكل فنية. ففي يونيو من العام الماضي، أجلت كوريا الجنوبية الإطلاق الثاني للصاروخ لمدة 5 أيام بسبب خلل فني في جهاز استشعار خزان العامل المؤكسد في الصاروخ. وفي عام 2022، نجح الصاروخ "نوري" في إرسال القمر الاصطناعي الوهمي إلى مداره المستهدف كما هو مخطط له، لتصبح كوريا الجنوبية الدولة السابعة في العالم التي تطور مركبة إطلاق فضائية يمكنها حمل قمر صناعي يزيد وزنه عن 1 طن، بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند. 

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