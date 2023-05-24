«حكماء المسلمين» والفاتيكان يبحثان تنسيق الجهود المشتركة

المنامة (وام)

عقدت اللجنة المشتركة للحوار بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان اجتماعَها الأول في مملكة البحرين.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تنسيق الجهود المشتركة انطلاقًا من دور المرجعيَّات الدينيَّة في مواجهة التَّحديات العالمية الراهنة وتعزيز الحوار والتعاون الإسلامي - المسيحي.

وأكدت اللجنة أنَّ بيت العائلة الإبراهيمية، الذي تم تدشينه في أبوظبي، يُعدُّ أنموذجاً حضاريّاً يحفظ خصوصية كل دين، ويدعو إلى التعارف الإنساني والاحترام بين جميع البشر ويمثل تطبيقاً عمليّاً لما نصَّت عليه وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، التي صدرَتْ عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019 والتي تمثِّل ركيزة أساسية للحوار بين أهل الأديان والعيش المشترك السلمي والأخوَّة الإنسانيَّة.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز مفهوم المواطنة، والتخلِّي عن استخدام مصطلح الأقليَّة والأكثرية، مشيداً بما نص عليه إعلان الأزهر للمواطنة الصادر عن مؤتمر «الحرية والمواطنة: تنوُّع وتكامل» والذي عُقِدَ بين الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في مصر وما نصَّت عليه وثيقة أبوظبي الأخوَّة الإنسانية، وإعلان مملكة البحرين للتَّعايش السلمي.

وشدد البيان على أهمية جهود القادة الدينيين في مواجهة التَّأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما تشكِّله من أخطارٍ على حاضر الإنسانيَّة ومستقبلها، وما يمكن أن يُسهِمَ به حوار الأديان والثقافات في تعزيز إشراك المرجعيَّات والمؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي خلال «COP 28»، وأعرب عن دعم الجانبين جهود الأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيمه من أجل التوصل لحلول ناجعة لمواجهة التَّأثيرات المناخيَّة السلبيَّة التي تهدِّد الإنسانية وسلامتها في الحاضر والمستقبل.