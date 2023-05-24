اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين للالتزام بالتهدئة والانخراط في السلام

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني، واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، والالتزام بالتهدئة كأولوية إنسانية والانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي وجهود الوساطة التي تقوم بها السعودية وعُمان للتوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة اليمنية، وذلك لضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين والخدمات الأساسية للشعب اليمني.

وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن جرائم وانتهاكات الحوثيين تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه اليمنيين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان لمجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية.