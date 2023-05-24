الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونان تنظم انتخابات برلمانية ثانية في غضون شهر

رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس مستسوتاكيس
25 مايو 2023 01:02

تقرر أن تجري اليونان انتخابات جديدة في غضون شهر، بعدما لم يتمخض تصويت أجري مطلع الأسبوع الجاري عن حكومة جديدة.
ونقلت قناة "ألفا تي في" التلفزيونية اليونانية عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس  قوله، في مقابلة الأربعاء "سيتولى رئيس حكومة تسيير أعمال إدارة شؤون البلاد الخميس وحتى انتخابات 25 يونيو".
ورغم أن ميتسوتاكيس حقق فوزا باكتساح يوم الأحد الماضي، فقد أخفق بفارق بسيط في تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان بسبب استحداث نظام تمثيل نسبي شامل، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وسيتم التصويت في يونيو بموجب قواعد مختلفة، تنص على منح الفائز 50 مقعدا إضافية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، مما يسهل تشكيل حكومة من حزب واحد. 

أخبار ذات صلة
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليونان تتجه لتنظيم انتخابات جديدة خلال شهر
المصدر: د ب أ
كيرياكوس ميتسوتاكيس
اليونان
انتخابات برلمانية
آخر الأخبار
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
الرياضي
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
اليوم 13:00
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
الإمارات
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
اليوم 12:57
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
الرياضي
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليوم 12:55
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©