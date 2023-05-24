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مصر تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق ليبي

مصر تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق ليبي
25 مايو 2023 01:07

بنغازي (الاتحاد)

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بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي مع القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس التطورات السياسية في ليبيا وخاصة نتائج اجتماعات لجنة «6+6».
وقال المبعوث الأممي في بيان، إن «اللقاء تناول متابعة ما توصلت إليه اجتماعات لجنة 6+6 بشأن التوصل إلى توافق حول عدد من النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأكد باثيلي «أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية، في ظل حكومة وبرلمان منتخب»، مشدداً على ضرورة توحيد المؤسسات، والإصلاح الاقتصادي، والتحول الديمقراطي في ليبيا.
من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، دعم بلاده لجهود البعثة الأممية في ليبيا، من أجل التوصل إلى توافق بين أعضاء اللجنة حول النقاط الخاصة بالانتخابات للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

مصر
الأمم المتحدة
ليبيا
عبد الله باتيلي
طرابلس
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