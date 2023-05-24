الصين تؤكد دعمها الثابت لمصالح روسيا الأساسية

بكين (وكالات)

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، دعم بكين لمصالح موسكو الأساسية خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وتعتبر زيارة ميشوستين الأعلى مستوى التي يجريها مسؤول روسي إلى الصين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

وأفاد شي رئيس الوزراء الروسي في نص لتصريحاته نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة بأن البلدين سيواصلان «تقديم الدعم الثابت لبعضهما البعض بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية، وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف». وأضاف أن على روسيا والصين «الدفع بالتعاون في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى» و«رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري».