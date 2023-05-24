إعلان تقدم في مفاوضات سقف الدين في أميركا

أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الأربعاء، أن المفاوضات بشأن ؤفع سقف الدين العام حققت بعض التقدم.

وقال مكارثي، وهو جمهوري، "سنستمر في المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين".

وأضاف "لا يزال لدينا بعض المسائل العالقة ونريد التأكد من أننا سنحصل على الاتفاق الصحيح".

وقال مصدر، مطلع على ملف مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي، إن الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطي، مستعد لـ"تسوية" مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وقدم الرئيس الأميركي لرئيس مجلس النواب اقتراحا بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفدرالية بـ"أكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات".

هذا بالإضافة إلى تعهّد بايدن بخفض العجز الذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار على مدى عشر سنوات.

وجدّدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية التذكير بضرورة توصّل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونجرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

يربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.

وشدّدت يلين على أنه في حال لم يبادر الكونجرس المنقسم بين مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري إلى التحرّك "يبدو من شبه المؤكد أننا لن نصمد أبعد من يونيو".

وأكّدت يلين أن "نظام الدفع، الذي نعتمده، وضع من أجل تسديد الفواتير" الحكومية، وليس "انتقاء أي فواتير ندفع"، وهو ما لا يعطي الخزانة أي هامش لإعطاء الأولوية لدفعات على حساب أخرى.

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق "سنصبح في وضعية تخلّف عن سداد بعض التزاماتنا، وهو أمر غير مقبول"، وفق يلين.

اعتبارا من الأول من يونيو، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية تخلف عن السداد، أي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء على مستوى الأجور والرواتب التقاعدية أو تسديد متوجّباتها المالية للجهات الدائنة.

وقالت يلين إن وزارة الخزانة ستقدّم قريبا للكونجرس إيضاحات إضافية حول الموعد الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة في وضعية تخلّف عن السداد.