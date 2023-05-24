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روسيا تحذّر أوكرانيا من رد حازم على التوغلات المسلحة

ناقلة جند مدرعة معطوبة إثر التوغل داخل روسيا
25 مايو 2023 00:41

حذرت روسيا كييف ،الأربعاء، من أنها سترد "بحزم شديد" على جميع عمليات التوغل المستقبلية وذلك في أعقاب قيام موسكو بنشر طائرات ومدفعية للتصدي لمجموعة مسلحة عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.
وتقيّم روسيا الوضع عقب هجوم هو الأخطر على أراضيها منذ بدء الأزمة الحالية.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين بعد يومين من المعارك في منطقة بلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، "سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديد على مثل هذه الأعمال".
وقال حاكم بلغورود، الأربعاء، إن المنطقة استُهدفت ليلا بالكثير من المسيرات. وقالت السلطات المحلية إن 13 شخصا أصيبوا بجروح في وقت تعرضت المنطقة لضربات بالمدفعية وقذائف الهاون.
وأكدت موسكو أن القوات الروسية قتلت "أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا" ودمرت عددا من المركبات المسلحة خلال المناوشات.، مضيفة أن المقاتلين الآخرين عبروا الحدود عائدين في مركبات.

 

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المصدر: وكالات
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