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أوكرانيا تطلب الدعم من أفريقيا في الأزمة الحالية

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا
25 مايو 2023 00:27

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي يزور إثيوبيا، حيث مقر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، دولا أفريقية إلى دعم بلاده في أزمتها الحالية.
وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا، المحطة الثانية من جولته الأفريقية "نحاول أن نشرح لأصدقائنا الأفارقة أن الحياد ليس الحل".
والتقى كوليبا رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيس الحالي للمنظمة الأفريقية رئيس جزر القمر غزالي عثماني.
وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، دون الخوض في تفاصيل محادثاته، أن أحد الموضوعات "التي تمت مناقشتها مع أصدقائنا الأفارقة هو دعم أوكرانيا".
وقال "سنكون دائما إلى جانبكم في مسائل الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أهمية أوكرانيا على صعيد إمداد العالم بالحبوب.

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المصدر: وكالات
ديمترو كوليبا
أفريقيا
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