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«الخارجية» تنظم حلقة نقاشية عن الفرص والتحديات في مجلس الأمن

«الخارجية» تنظم حلقة نقاشية عن الفرص والتحديات في مجلس الأمن
25 مايو 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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نظمت وزارة الخارجية، حلقة نقاشية بعنوان «الفرص والتحديات في مجلس الأمن» ترأّسها سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وأدارتها عهود الزعابي، مدير إدارة الأمم المتحدة بديوان عام الوزارة في أبوظبي، وجمعت سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات وهي ألبانيا، البرازيل، الغابون، غانا، اليابان، مالطا، موزمبيق وسويسرا.
تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أولويات رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن خلال شهر يونيو المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول غير دائمة العضوية في المجلس، ومناقشة التجارب والفرص والتحديات خلال العضوية غير الدائمة في المجلس، إلى جانب مناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وبحث تبني مبادرات مشتركة بين هذه الدول.

وزارة الخارجية
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
سلطان الشامسي
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