أرمينيا تطلب تدخل "العدل الدولية" بشأن ممر حيوي

طلبت أرمينيا، الأربعاء، من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر أذربيجان بسحب "كل الأفراد" المنتشرين منذ 23 أبريل على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورني قره باغ.

أقامت أذربيجان في 23 أبريل حاجز تفتيش عند مدخل ممر "لاتشين"، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة. قبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى ستة أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أذربيجان في 22 فبراير بضمان حرية الحركة عبر الطريق الحيوي لإمداد السكان في ناغورني قره باغ.

وطلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر أذربيجان "بالمضي قدما في سحب جميع الأفراد المنتشرين في أو على طول ممر لاتشين منذ 23 أبريل 2023"، وفق بيان صادر عن المحكمة.

كذلك طلبت يريفان من محكمة العدل الدولية أن تأمر باكو "بالامتناع عن نشر أي أفراد في الممر أو على طوله".

تصاعدت التوترات بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، اللتين خاضتا حربين الأولى في بداية التسعينيات والثانية عام 2020.

رعت روسيا اتفاق وقف لإطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوات حفظ سلام في المنطقة.