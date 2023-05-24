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السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا لوضعها السابق

السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا لوضعها السابق
25 مايو 2023 01:08

الرياض (الاتحاد)

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أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن القرار يأتي في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

العلاقات الدبلوماسية
كندا
السعودية
وزارة الخارجية السعودية
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