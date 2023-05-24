مسلحون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

ياوندي (وكالات)

قالت سلطات الكاميرون: إن متمردين انفصاليين خطفوا نحو 30 امرأة السبت أثناء مشاركتهن في تظاهرة ضد الانتهاكات التي ارتكبوها في غرب البلاد حيث يدور نزاع دامٍ منذ نحو 6 سنوات بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات الأمن. وقالت شرطة مديرية «ميزام» في بيان: «إنهن تعرضن لتعذيب شديد واختطفهن إرهابيون مسلحون في قرية كدجوم كيكو في المنطقة الشمالية الغربية، حيث تقوم الجماعات الانفصالية المسلحة في كثير من الأحيان بخطف مدنيين للمطالبة بالحصول على فدية». وأكد كولونيل في الجيش مساء أمس الأول، طالباً عدم الكشف عن هويته أن «نحو 30 امرأة اختطفن على ايدي انفصاليين صباح السبت، ولم نعثر عليهن بعد». وأفادت خدمة الاتصالات التابعة لوزارة إدارة الإقليم، بأن السلطات لا تملك أخباراً عن الرهائن.

في اليوم السابق، نظمت هؤلاء النساء مسيرة سلمية للاحتجاج على عمليات الابتزاز والأنشطة الإجرامية للمسلحين، بحسب ما أكدت شرطة «ميزام».