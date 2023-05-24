السودان.. اشتباكات متقطعة في ثاني أيام الهدنة

الخرطوم (الاتحاد)

سُمع دوي اشتباكات متقطعة، أمس، في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متفرقة، في ثاني أيام الهدنة الجديدة، فيما حذّرت الأمم المتحدة من استمرار فرار السودانيين إلى البلدان المجاورة، ودعت طرفي النزاع لحماية المدنيين. وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك طرفي النزاع، المتمثلين في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بعد 5 أسابيع من القتال في الخرطوم وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد. وقال سكان وشهود عيان أمس، إنهم سمعوا دوي اشتباكات بين القوات المسلحة و«الدعم السريع» أجزاء من الخرطوم. وفي أم درمان، قال شهود العيان إن هناك تبادلاً لإطلاق النار وقع في عدة مناطق. وأضافوا أنهم سمعوا دوي نيران مدفعية كثيفة قرب قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية في ضواحي العاصمة. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أمس، إن أكثر من مليون شخص فروا داخل وخارج السودان إلى حتى الآن.

وأضاف جراندي على حسابه في تويتر، أن «الكثير من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان، عبروا حدود تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين ما زالت شحيحة، نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المستضيفة للاجئين».

من جانبه، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، أمس، ما يحدث في السودان بأنه «مفجع»، ودعا مباشرة طرفي النزاع إلى وقف العنف وحماية المدنيين. وقالت وزارة الصحة السودانية، أمس، إن 709 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 5424 آخرون منذ بداية الأزمة وحتى الاثنين. وأضافت الوزارة في بيان أن الخدمات الطبية منتظمة في ولايات السودان المختلفة ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.