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بايدن مستعد لاحتواء أكبر للإنفاق العام لتجنّب التخلّف عن السداد

جو بايدن
24 مايو 2023 23:14

قال مصدر مطلع على ملف رفع سقف الدين العام الأميركي إن الرئيس جو بايدن مستعد لـ"تسوية" مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.
وقدم الرئيس الأميركي لخصمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي اقتراحا بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفدرالية بـ"أكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات".
هذا بالإضافة إلى تعهّد بايدن خفض العجز الذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار على مدى عشر سنوات.
وأشار المصدر إلى أن البيت الأبيض مستعد لوضع سقف للإنفاق العام على مدى عامين، في حين يطالب الجمهوريون بفترة أطول.
ستكون متاحة الأربعاء أمام الفريقين المتفاوضين فرصة التباحث في المقترحات الجديدة، إذ يستأنفان ظهرا في البيت الأبيض محادثاتهما، وفق مصدر مطّلع.
الديموقراطي البالغ 80 عاماً والذي كان قد استبعد في بادئ الأمر التفاوض تحت التهديد بإفلاس الدولة، عرض أيضاً إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة بالأصل للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
الأربعاء جدّدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التذكير بضرورة توصّل الديموقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونغرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

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