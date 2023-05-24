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جماعة هاجمت روسيا انطلاقا من أوكرانيا تهدد بالمزيد

دينيس كابوستين متحدثا إلى الصحفيين
24 مايو 2023 22:58

قال القائد الروسي لمجموعة نفذت هجوما على منطقة حدودية روسية هذا الأسبوع، اليوم الأربعاء، إن مجموعته ستشن قريبا المزيد من التوغلات داخل الأراضي الروسية.
وتحدث دينيس كابوستين، الذي قال إنه قائد فيلق المتطوعين الروس، إلى الصحفيين على الجانب الأوكراني من الحدود مع روسيا بعد يوم من قول موسكو إنها دحرت اقتحاما في منطقة "بيلجورود".
وقالت كييف إن الهجوم نفذه أشخاص روس. وأعلنت مجموعتان تعملان في أوكرانيا مسؤوليتهما عن عملية الاقتحام.
وقال الجيش الروسي إنه دحر المسلحين الذين نفذوا هجومهم باستخدام مدرعات ورد الناجين منهم على أعقابهم إلى أوكرانيا.
وأوضح كابوستين أن اثنين من مقاتليه أصيبا "بجروح طفيفة" وإن إجمالي الخسائر التي منيت بها قواته في العملية قتيلان وعشرة مصابين.
وتقول موسكو إنها قتلت ما يزيد عن 70 من "القوميين الأوكرانيين" خلال الهجوم.
وأضاف كابوستين أن مقاتليه استولوا على عربة مدرعة روسية ومدفع مضاد للطائرات المسيرة.
وأكد كابوستين "أعتقد أنكم سترونا مرة أخرى على هذا الجانب. لا يمكنني الكشف عن هذه الأشياء القادمة، لا يمكنني حتى الكشف عن الاتجاه.... الحدود طويلة جدا. مرة أخرى سيكون هناك بقعة ملتهبة".
وتلقى أسئلة كثيرة عن تقارير صحفية غربية أفادت بأن مجموعته استخدمت معدات عسكرية أميركية كان من المفترض أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكنه امتنع عن الرد مباشرة.
وقال "أعرف بالضبط من أين حصلت على أسلحتي. للأسف، ليس من الشركاء الغربيين".
وأشار كابوستين إلى إن أوكرانيا لا تدعم فيلق المتطوعين الروس إلا بالمعلومات والوقود والأغذية والعقاقير.

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المصدر: آ ف ب
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بيلجورود
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دينيس كابوستين
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