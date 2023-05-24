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التعاون الإسلامي يرفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس

اجتماع منظمة التعاون الإسلامي
24 مايو 2023 21:59

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية تعدّ لاغية وباطلة.
وعقدت المنظمة، في مقرها بجدة (غرب) السعودية، الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لبحث الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك، بدعوة من فلسطين، والأردن.
وشدد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في كلمة له خلال الاجتماع، على "مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد" للإجراءات الإسرائيلية.
وأشار الأمين العام للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، إلى أن المنظمة تابعت الاستهداف الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في القدس الشرقية، وخصوصا اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وحذر مجددا من خطورة استمرار هذه الإجراءات على المسجد الأقصى والتي "تشكل مساساً بمشاعر وعقيدة المسلمين في كل أنحاء العالم".
ورحب طه "بردود الفعل الدولية المتمثلة في رفض وإدانة الزيارة التي قام بها وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن "جميع القرارات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية "ليس لها أثر قانوني وتعدّ لاغية وباطلة".

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