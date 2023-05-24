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روسيا تعلن تعرض سفينة حربية لهجوم من «زوارق مسيّرة» أوكرانية

أرشيفية
24 مايو 2023 20:13

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن السفينة الحربية الروسية إيفان هورس تعرضت لهجوم فاشل بواسطة ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور.
وقالت الوزارة في بيان نُشر على تيليجرام إن السفينة الحربية كانت تحمي خطي أنابيب الغاز تورك ستريم وبلو ستريم اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى تركيا، جزئيا عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أن الهجوم فشل وأن السفينة "تواصل أداء مهامها".
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من كييف.
واستشهدت الوزارة بالهجوم كمسوغ لروسيا لتعزيز الإجراءات الدفاعية. ودمرت انفجارات في سبتمبر الماضي خطي نورد ستريم1 و2 لنقل الغاز من روسيا تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا.

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المصدر: وكالات
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