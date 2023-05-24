محاكمة 19 شخصاً بشأن وفاة مهاجرين في شاحنة ببريطانيا

أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة 19 رجلا متهمين في تحقيق بوفاة 39 مهاجرا فيتناميا اختناقا داخل قاطرة في إنكلترا عام 2019، حسبما علمت فرانس برس الأربعاء من مصدر قريب من الملف.

ستتم محاكمة المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما أمام محكمة جنائية في باريس لجرائم مرتبطة بشبكة واسعة من الهجرة غير الشرعية من فيتنام إلى أوروبا، وذلك بموجب قرار أصدره قاضيا تحقيق الثلاثاء.

سلطت هذه المأساة التي وقعت في خريف 2019 الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي شبكات الهجرة السرية.

صباح 22 اكتوبر 2019 نُقل المهاجرون في قاطرة شمال فرنسا نقلت بعد ذلك إلى ميناء زيبروج البلجيكي لعبور المانش قبل أن تتولى شاحنة نقلها في إنكلترا.

وعثر لاحقا على جثث 31 رجلا وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وجميعهم من فيتنام، في قاطرة في منطقة صناعية شرق لندن.

بعد تحقيقات عابرة للحدود، خلص المحققون الفرنسيون إلى أن المشتبه بهم ال19 كلفوا عملية تنظيم نقل الضحايا وإيوائهم مؤقتا في المنطقة الباريسية.

وبعد التنصت على مكالمات هاتفية كان هؤلاء الأشخاص يشيرون إلى المهاجرين على أنهم "بضائع" أو "دواجن".