اليونان تتجه إلى انتخابات جديدة مع حكومة موقّتة

بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية في اليونان، كُلِّف رئيس ديوان المحاسبة يوانيس سارماس الأربعاء بتشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم انتخابات جديدة بحلول نهاية يونيو.

في مواجهة "استحالة تشكيل الحكومة... الحل وفق الدستور هو تشكيل حكومة مؤقتة" كما أشارت رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو خلال لقاء مع يوانيس سارماس.

وكانت تشير إلى أن أيا من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات مساء الأحد لم يرغب في تشكيل تحالف حكومي.

ويريد الفائز الأكبر في الانتخابات، زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، إجراء انتخابات جديدة قد تنظَّم في 25 يونيو، لمحاولة الحصول على الغالبية المطلقة هذه المرة.

وقال يوانيس سارماس (66 عاما) الذي سيكون عليه تعيين حكومة مؤقتة قريبا جدا "إنه شرف عظيم والتزام دستوري، ومن واجبي كمواطن أن أقبل بهذه المسؤولية".

وينبغي أن يتولى مهمة رئيس الوزراء حتى تشكيل الحكومة الناتجة عن الاقتراع الثاني.