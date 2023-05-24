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روسيا والصين توقعان اتفاقات لتحسين العلاقات الثنائية

رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين ورئيس وزراء الصين لي تشيانغ يحضران توقيع اتفاقيات
24 مايو 2023 18:34

 رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين ورئيس وزراء الصين لي تشيانغ يحضران توقيع اتفاقيات

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وقع رئيس الوزراء الروسي حزمة اتفاقات مع الصين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لبكين وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق.
وأجرى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ.
وقال ميشوستين، لنظيره الصيني في اجتماعهما "اليوم، ارتقت العلاقات بين روسيا والصين إلى مستوى غير مسبوق".
وأضاف "يتميز (البلدان) بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما بعضاً والرغبة في الاستجابة المشتركة للتحديات المتعلقة بالاضطرابات المتزايدة على الصعيد الدولي وضغط العقوبات غير الشرعية المفروضة من الغرب".
وتابع "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، فإن الوحدة تجعل تحريك الجبال ممكنا".
وشملت مذكرات التفاهم، التي وقعها البلدان، اتفاقية لتعزيز التعاون الاستثماري في الخدمات التجارية واتفاقية خاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلى الصين واتفاقية أخرى حول التعاون الرياضي.
وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن من المتوقع أن تزيد شحنات الطاقة الروسية إلى الصين بنسبة 40 بالمئة هذا العام. وأضافت أن البلدين يبحثان تصدير معدات تكنولوجية إلى روسيا.
وزار الرئيس الصيني روسيا في مارسالماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إبرام الدولتين اتفاقية شراكة "بلا حدود" قبيل بدء الأزمة الأوكرانية العام الماضي.
وقال شي، لرئيس الوزراء الروسي، إنه يتعين على الصين وروسيا إيجاد سبل "للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري" مع إمكانية تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

المصدر: وكالات
الصين
روسيا
اتفاقيات
توقيع اتفاقيات
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