الشرطة الإيطالية تلقي القبض على لصوص آثار وتسترد 3500 قطعة

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 16 شخصا وعثرت على أكثر من 3500 قطعة أثرية عندما فككت ما وصفتها بأنها شبكة شرسة من لصوص الآثار والمهربين الدوليين للآثار اليونانية والرومانية القديمة.

وقالت الفرقة المعنية بمكافحة جرائم الفنون في قوات الدرك الإيطالية (كارابينييري) في بيان اليوم الأربعاء إن المعتقلين يواجهون اتهامات تشمل التآمر الإجرامي والحفر غير القانوني والسرقة والإتجار في البضائع المسروقة والتصدير غير المشروع للسلع.

واستعادت قوات الدرك مئات العملات الذهبية والفضية والبرونزية من العصور اليونانية والرومانية القديمة، بالإضافة إلى المجوهرات والأطباق والأكواب والجرار والمنمنمات التي يعود تاريخها إلى الحقبة بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي.

وقالت الشرطة إن القطع التي تم جمعها من عمليات التنقيب غير القانونية في مناطق بوليا وكامبانيا وباسيليكاتا الجنوبية ومن المقرر تهريبها إلى الخارج لها "قيمة تاريخية وفنية لا تقدر بثمن وقيمة تجارية هائلة".

ولطالما واجهت إيطاليا مشكلة نهب وتهريب تراثها الفني والأثري، لكن السلطات حققت في السنوات الأخيرة نجاحا أكبر في تعقب المجرمين واستعادة البضائع المسروقة.