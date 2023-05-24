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ستولتنبرج يعلّق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو

آثار قصف في باخموت
24 مايو 2023 17:46

علّق ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.
وقال ستولتنبرج إن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف ما دامت الأزمة الحالية مستمرة.
وفي فعالية نظمها صندوق "مارشال" الألماني للولايات المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال ستولتنبرج "أعتقد أن الجميع أدركوا أن الانضمام إلى الحلف وسط" الأزمة "ليس واردا"، مضيفا أن "المسألة هي ما سيحدث عندما تنتهي" الأزمة.
وتطالب أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف الغربي. وتقول روسيا إن وجود الحلف على حدودها يشكل تهديداً لها.

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المصدر: رويترز
حلف شمال الأطلسي
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