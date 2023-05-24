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رون ديسانتيس يعلن ترشحه رسمياً للرئاسة الأميركية

رون ديسانتيس
24 مايو 2023 10:44

أعلن الجمهوري رون ديسانتيس الأربعاء ترشحه رسميا للرئاسة الأميركية عبر محادثة على موقع تويتر، مع إيلون ماسك، مطلقاً بذلك حملته لمنافسة دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تجري المحادثة بين حاكم فلوريدا (44 عاما) ورئيس الشبكة الاجتماعية عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (22,00 ت غ) وسيديرها رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس.

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ويعتبر حاكم فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.

 فرون ديسانتيس الذي تمت إعادة انتخابه في فلوريدا في نوفمبر 2022، يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسميًا منذ 16 نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
انتخابات رئاسية
الجمهوريون
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