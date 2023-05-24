الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً فضائياً محلياً بـ 8 أقمار اصطناعية

كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً فضائياً محلياً بـ 8 أقمار اصطناعية
24 مايو 2023 08:15

تستعد كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، لإطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في مهمة لوضع ثمانية أقمار اصطناعية في المدار.

ومن المقرر أن ينطلق "نوري" الذي يزن 200 طن من مركز نارو الفضائي في قرية جوهيونج الساحلية جنوبي البلاد حوالي الساعة 0624 مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

أخبار ذات صلة
خلل فني يؤجل إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي
«شمشون» يصدم الأوروبيين بعد انتظار 20 عاماً!

وفي اجتماع للجنة إدارة إطلاق "نوري" يوم الثلاثاء، خلصت وزارة العلوم والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء إلى أن الفحص الفني النهائي لنوري تم دون أي مشاكل.

ومن شأن الإطلاق الناجح أن يتحقق من قدرة كوريا الجنوبية على تشغيل مركبة فضائية لنقل أقمار اصطناعية إلى المدار المستهدف. وأصبحت كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تطور مركبة إطلاق فضائية يمكنها حمل قمر اصطناعي يزيد وزنه عن طن ، بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند، بحسب يونهاب.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
أقمار اصطناعية
آخر الأخبار
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
الرياضي
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
اليوم 13:00
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
الإمارات
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
اليوم 12:57
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
الرياضي
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليوم 12:55
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©