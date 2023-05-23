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قرقاش: الإمارات تؤمن بأن معالجة قضايا المناخ تتطلب جهداً دولياً

قرقاش: الإمارات تؤمن بأن معالجة قضايا المناخ تتطلب جهداً دولياً
24 مايو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تؤمن بأن معالجة قضايا المناخ تتطلب جهداً دولياً واسع النطاق، معتبراً أن دعوة الدول كافة للمشاركة في مؤتمر «كوب 28» نابعة من القناعة بضرورة توحيد الجهود للتصدي للتحديات المناخية وبما ينسجم مع سياسات الدولة الرامية إلى بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار.
وقال معاليه، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «نؤمن في دولة الإمارات بأن معالجة قضايا المناخ تتطلب جهداً دولياً واسع النطاق، لذا فإن دعوة كل الدول باختلاف توجهاتها للمشاركة في مؤتمر كوب 28 نابع من قناعاتنا بضرورة توحيد الجهود للتصدي للتحديات المناخية، وبما ينسجم مع سياستنا الرامية إلى بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار».

الإمارات
أنور قرقاش
المناخ
كوب 28
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