«الرئاسي اليمني»: حريصون على إرساء السلام وإنهاء الحرب

عدن (الاتحاد)

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي، حرص المجلس والحكومة وتحالف دعم الشرعية على إرساء قواعد السلام التي تضمن الحرية والعدالة للشعب اليمني وإنهاء الحرب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أن ذلك جاء لدى لقاء مجلي أمس، السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأميركية لإحلال السلام في اليمن.

وقال مجلي: إن «مجلس القيادة والحكومة يبديان مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل الشعب اليمني لكننا نرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للحوثي الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف المدنيين والعسكريين». وأضاف أن «السلام بالنسبة للحوثي كلمة عائمة يستخدمها خلافاً لمعناها المتعارف عليه دولياً، ويرى في السلام فرصة لتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية».

وأشار إلى أن «الحوثي يقوم بتحركات عسكرية استعداداً للحرب وليس الدخول في أجواء السلام»، لافتاً إلى عمله على «نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات وتجنيد الأطفال وحفر خنادق مموهة واستحداث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجمات في الداخل والخارج واستهداف الملاحة البحرية».

وقال: إن «تلك التحركات تحمل طابعاً تصعيدياً يكشف عن النوايا الحقيقية لتلك الجماعة في الوقت الذي يبذل فيه المبعوثان الأممي والأميركي والإقليم والمجتمع الدولي جهوداً حثيثة لإحلال السلام».

وفي سياق آخر، وثق تقرير حقوقي، ارتكاب جماعة الحوثي، أكثر من 3519 انتهاكاً في محافظة إب، من الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 مارس الماضي.

وأكد التقرير الحديث الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تورط جماعة الحوثي في مقتل 213 مدنياً أعزل من مختلف مديريات المحافظة، بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن، وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلاً و21 امرأة و18 مسناً.

وسجل التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين.

كما رصد التقرير، اختطاف جماعة الحوثي 582 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال نحو 123 مختطفاً من أبناء محافظة إب في سجون الجماعة حتى اللحظة، كما وثق الفريق الميداني للشبكة 65 حالة تعذيب للمختطفين في سجون الحوثيين.

ووثق التقرير 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة إلى تفجير 12 منزلاً.

وأشار إلى قيام جماعة الحوثي بنهب 65 مزرعة وإتلاف 12 أخرى كلياً، فضلاً عن نهب 38 من مركبات ووسائل نقل، وتدمير خزانين لتجميع المياه.