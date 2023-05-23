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الاتحاد الأوروبي يعلن إجراءات لتحسين وصول المساعدات في اليمن

الأوروبي، أمس، إجراءات لتحسين وصول
24 مايو 2023 01:03

بروكسل (وكالات)

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، إجراءات لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، عقب اجتماع لكبار المانحين في بروكسل.
وقال البيان: «استضافت المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية السويدية الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين في اليمن».
وأضاف أن اللقاء «جمع المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن».
وحسب البيان «أقر المشاركون إجراءات مشتركة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، وتحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في التنمية والقدرة على الصمود والعمل الإنساني».
ونقل البيان عن مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد، يانيز لينارتشيتش، قوله: «إنني أحث جميع الأطراف في اليمن على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود».
وشدد لينارتشيتش على أنه «يجب رفع القيود والتأخيرات المستمرة على الفور، ولا سيما القيود المؤذية المفروضة على تحركات العاملات في مجال الإغاثة».

الاتحاد الأوروبي
مأرب
اليمن
بروكسل
المساعدات الإنسانية
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