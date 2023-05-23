طرابلس تحتضن اليوم اجتماعاً أمنياً

حسن الورفلي (بنغازي)

تحتضن العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، ومجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنشاء قوة مشتركة تكون مهمتها تأمين الانتخابات المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

وعلمت «الاتحاد» من مسؤول ليبي، أن اللجنة العسكرية المشتركة تعاني من تعثر في تفعيل ما تم توقيعه في جنيف أكتوبر 2020، خاصة ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم، وذلك وسط تمسك البعثة الأممية بالاستمرار في عقد اللقاءات بين أعضاء اللجنة المشتركة في إطار تحركاتها لتعزيز الثقة بين العسكريين الليبيين.

ووصل أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عن المنطقة الشرقية إلى العاصمة طرابلس لحضور اجتماع مجموعة العمل الأمني المعنيّة بليبيا المنبثقة عن عملية برلين، برئاسة مشتركة بين فرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والبعثة الأممية.