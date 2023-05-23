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قيس سعيّد: لن نسكت على تجويع الشعب التونسي

قيس سعيّد: لن نسكت على تجويع الشعب التونسي
24 مايو 2023 01:03

تونس (الاتحاد)

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اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أحزاباً وأطرافاً بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز ومواد غذائية أساسية أخرى.
وشدد الرئيس التونسي في كلمة مصورة بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك مساء أمس الأول، على أن «خبز التونسيين والمواد الأساسية يجب أن تتوافر، وهذا دور وزارة الفلاحة، وديوان الحبوب وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التّونسيين».
وأضاف: «الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن الانتباه إلى ذلك»، وفق تعبيره.
وأكد سعيّد أن «المسؤولين في الإدارات التونسية يجب أن ينضبطوا لمبدأ الحياة ومبدأ المصلحة العامة، لا أن يخدموا جهات أخرى وأحزاباً لا تظهر في الصورة، لكنها تقف وراء كل هذا، ونحن نعرفهم بالأسماء ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي».
وأشار إلى أن «مسارات التوزيع التي من المفترض أن تكون واضحة، لا تسير على النحو الصحيح، والنسبة الأكبر من مختلف السلع المؤثرة في السوق تُدار خارج المسالك الرسمية».

قيس سعيد
تونس
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