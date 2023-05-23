ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان

بيروت (وكالات)

أبلغت ألمانيا، السلطات اللبنانية شفهياً بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك على وقع «جرائم غسل أموال واختلاس».

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن «الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة البالغ من العمر 72 عاماً وبعد أيام فقط من إصدار منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» نشرة حمراء بإدراجه على قائمة المطلوبين.

وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قراراً بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده. وأكد البيان أن «القرار يشكل خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي على الرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك».