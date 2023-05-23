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رئيس وزراء روسيا يزور الصين ويدعو إلى زيادة التعاون

رئيس وزراء روسيا يزور الصين ويدعو إلى زيادة التعاون
24 مايو 2023 01:03

شنغهاي (وكالات) 

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أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس، خلال زيارته الصين، بالعلاقات القوية بين موسكو وبكين، داعياً إلى زيادة التعاون بينهما، قبل لقاء مرتقب اليوم بينه وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقال رئيس الحكومة الروسية خلال منتدى اقتصادي في شنغهاي، حسبما ظهر في فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية: «تعتز روسيا بالعلاقات التي تجمعها منذ قرون بالصين».
وأضاف: «أنا متأكّد من أننا سنحقق هذا العام الهدف الذي حدده الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ لزيادة تجارتنا إلى 200 مليار دولار». وسجلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسياً بلغ 190 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام الجمارك الصينية.
وكان الكرملين قال: إن ميشوستين سيشارك في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيزور معهداً للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي وسيعقد محادثات مع «ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية». وأضاف ميشوستين أمس في منتدى شنغهاي «أنا على يقين من أن تعميق العلاقات بين روسيا والصين وتكثيف تعاونهما سيكون لهما أثر إيجابي على تعزيز اقتصادَي البلدَين».
من جانبها، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن العلاقة الصينية الروسية علاقة «تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة».

الصين
روسيا
موسكو
بكين
ميخائيل ميشوستين
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